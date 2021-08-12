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خفر السواحل الياباني: انشطار سفينة ترفع علم بنما الى نصفين في شمال اليابان بعد اصطدامها بالأرض مما أدى إلى تسرب نفط منها

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

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