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بالصور الحشد الشعبي والجيش العراقي يستطلعان تأمين أبراج نقل الطاقة في نينوى

بالصور الحشد الشعبي والجيش العراقي يستطلعان تأمين أبراج نقل الطاقة في نينوى
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

استطلعت قيادة عمليات الحشد الشعبي والجيش العراقي في محافظة نينوى، عمليات تأمين أبراج نقل الطاقة من الهجمات الارهابية. 

العالم - العراق

ونظم قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي السيد خضير المطروحي ومدير العمليات الحاج احمد الاسدي وقائد عمليات الجيش العراقي اللواء الركن محمود الفلاحي جولة ميدانية لتكثيف الإجراءات الأمنية لحماية أبراج نقل الطاقة من الاعمال الإرهابية ضمن قاطع عمليات نينوى.

وتضمن الاستطلاع الأمني قرية الابراهيمية والحسينية جنوب الموصل ضمن نقاط الفوج الاول اللواء ٣٣ للحشد الشعبي المرابطة لحماية ابراج نقل الطاقة.

ومن جانبه أكد اللواء الركن محمود الفلاحي على دور قوات الحشد الشعبي بتأمين أبراج نقل الطاقة وحمايتها من الهجمات الإرهابية.

كما أكد السيد المطروحي قائد عمليات نينوى للحشد على أن قوات الحشد ستبقى الظهير المساند للجيش العراقي لملاحقة الجماعات الإرهابية.

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بالصور الحشد الشعبي والجيش العراقي يستطلعان تأمين أبراج نقل الطاقة في نينوى

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