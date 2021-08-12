بالصور الحشد الشعبي والجيش العراقي يستطلعان تأمين أبراج نقل الطاقة في نينوى

العالم - العراق
ونظم قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي السيد خضير المطروحي ومدير العمليات الحاج احمد الاسدي وقائد عمليات الجيش العراقي اللواء الركن محمود الفلاحي جولة ميدانية لتكثيف الإجراءات الأمنية لحماية أبراج نقل الطاقة من الاعمال الإرهابية ضمن قاطع عمليات نينوى.
وتضمن الاستطلاع الأمني قرية الابراهيمية والحسينية جنوب الموصل ضمن نقاط الفوج الاول اللواء ٣٣ للحشد الشعبي المرابطة لحماية ابراج نقل الطاقة.
ومن جانبه أكد اللواء الركن محمود الفلاحي على دور قوات الحشد الشعبي بتأمين أبراج نقل الطاقة وحمايتها من الهجمات الإرهابية.
كما أكد السيد المطروحي قائد عمليات نينوى للحشد على أن قوات الحشد ستبقى الظهير المساند للجيش العراقي لملاحقة الجماعات الإرهابية.