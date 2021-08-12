العراق: القبض على ارهابي بارز من عصابات داعش

العالم - العراق

ونقلت وكالة السومرية نيوز بيان عن خلية الاعلام الامن جاء فيه انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباراتي المتواصل لمطاردة الخلايا النائمة للعصابات الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش الإرهابية نفذ العديد من الهجمات ضد القطعات الأمنية في محافظة الانبار".



واضاف البيان، انه "وبعد التحقيق معه اعترف ابتدائيا وصدقت اقواله قضائيا بانه انتمى لداعش في عام 2014 بما يسمى ولاية الفرات قاطع الفلوجة وبعدها عمل كجندي ضمن القاطع المذكور و شارك في العديد من الهجومات".



واشار الى ان "الارهابي عمل ايضا ناقل بريد لداعش بين ما يسمى ولاية صلاح الدين و ولاية كركوك في عام 2020 وعمل ضمن مفرزة امنية ارهابية للاغتيالات في قضاء تكريت و كلف باغتيال عدة مواطنين ابرياء حيث كانت مفارز الاستخبارات سباقة قبل تنفيذ الاغتيالات وألقت القبض عليه".



ولفت البيان الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة اربعة ارهاب".