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مراسل العالم: استهداف ثلاثة ابراج للكهرباء تغذي محافظة كربلاء المقدسة في مناطق مقتربات ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل وسط العراق

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

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