الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. قرار حاكم مصرف لبنان يهدد بتفجير الاوضاع في البلاد

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعد قراره رفع الدعم عن المحروقات، ما يعني عمليا ارتفاع أسعارها بشكل قياسي. وفي ملف تشكيل الحكومة، قال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي إن مشاورات تأليف الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح بعد التوصل الى صيغة مسودة للكابينة الوزارية الجديدة.

العالم - لبنان


على الرغم من الجهود المبذولة للدفع بعجلة تشكيل الحكومة اللبنانية الى الامام لترى النور غير ان قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات من المرجح ان يعرقل هذا المسار ويزيد من حدة الازمة المتفاقمة التي يعاني تعصف بالبلاد.

وعقب اجتماع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا لإكمال التشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة وإزالة العقبات التي تقال ميقاتي إن مشاورات تشكيل الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وكشف عن التوصل الى صيغة مسودة للكابينة الوزارية من جهتها، أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان بأن الرئيس عون بحث مع ميقاتي آخر الاتصالات والمشاورات الجارية بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

زيارة ميقاتي إلى قصر بعبدا جاءت عقب اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء والمسؤولين الامنيين والذي أبلغه حاكم المصرف المركزي ، رياض سلامة، بعدم قدرته على الاستمرار بدعم المحروقات مشيرا الى ان المصرف سيعتمد شراء المحروقات بسعر صرف السوق السوداء مما سيؤدي الى ارتفاع جنوني في اسعار المحروقات.

وتمثل أزمة الكهرباء أكبر التحديات للسلطة السياسية على ضوء الشح بمادة المازوت التي باتت تهدد قطاعات واسعة. ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، أن حل أزمة المازوت يكمن بفتح اعتمادات جديدة من قبل حاكم المصرف وتوقيع قرارات استثنائية لتأمين المحروقات لمؤسسة الكهرباء معتبرا ان الحل يقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

روابط ذات صلة

عون يستدعي حاكم مصرف لبنان المركزي

ردود الفعل مستنكرة  على قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات

رئيس لبنان السابق: الفراغ الرئاسي أدى لانفجار المرفأ!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصدر خاص لقناة العالم.. "قسد" تسلم طفلين من عوائل "داعش" لمستشار القنصلية الفلسطينية في اربيل

مقتطفات من خطاب الامين العام لحزب الله.. السيد نصرالله: الحرب الاعلامية بأهمية الحرب العسكرية

"طالبان" تسيطر على مدينة غزني على بعد 150 كم عن كابل

العراق: القبض على ارهابي بارز من عصابات داعش

بالصور الحشد الشعبي والجيش العراقي يستطلعان تأمين أبراج نقل الطاقة في نينوى

دياب: قرار رفع الدعم  عن المحروقات مخالف للقانون ولسياسة الحكومة