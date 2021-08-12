شاهد .. قرار حاكم مصرف لبنان يهدد بتفجير الاوضاع في البلاد

العالم - لبنان



على الرغم من الجهود المبذولة للدفع بعجلة تشكيل الحكومة اللبنانية الى الامام لترى النور غير ان قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات من المرجح ان يعرقل هذا المسار ويزيد من حدة الازمة المتفاقمة التي يعاني تعصف بالبلاد.

وعقب اجتماع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا لإكمال التشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة وإزالة العقبات التي تقال ميقاتي إن مشاورات تشكيل الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وكشف عن التوصل الى صيغة مسودة للكابينة الوزارية من جهتها، أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان بأن الرئيس عون بحث مع ميقاتي آخر الاتصالات والمشاورات الجارية بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

زيارة ميقاتي إلى قصر بعبدا جاءت عقب اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء والمسؤولين الامنيين والذي أبلغه حاكم المصرف المركزي ، رياض سلامة، بعدم قدرته على الاستمرار بدعم المحروقات مشيرا الى ان المصرف سيعتمد شراء المحروقات بسعر صرف السوق السوداء مما سيؤدي الى ارتفاع جنوني في اسعار المحروقات.

وتمثل أزمة الكهرباء أكبر التحديات للسلطة السياسية على ضوء الشح بمادة المازوت التي باتت تهدد قطاعات واسعة. ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، أن حل أزمة المازوت يكمن بفتح اعتمادات جديدة من قبل حاكم المصرف وتوقيع قرارات استثنائية لتأمين المحروقات لمؤسسة الكهرباء معتبرا ان الحل يقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.