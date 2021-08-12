شاهد.. الايرانيون يحيون مراسيم محرم الحرام وسط إجراءات الوقاية الصحية

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ها هو شهر محرم الحرام حل على ايران الاسلامية ليجدد المواطنون الحزن والعزاء، ويلبسوا السواد بمصيبة سبط رسول الله وسيد الاحرار ابي عبد الله الحسين عليه السلام / حيث تقام مراسم العزاء في المساجد والهيئات الحسينية مع بداية الشهر في أنحاء البلاد، لكن وفقا للبروتوكولات الصحية ومشروع التباعد الاجتماعي.



وقال رادود المنبر الحسيني مجيد بني فاطمة:"رغم هذه الظروف وانتشار فيروس كورونا في البلاد لكننا نحيي ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام وعملنا الترتيبات في هذه الحسينية كما ترون وهيأنا خارجها وداخلها لاقامة مراسم تليق بصاحب الذكرى ولنبقى على العهد الذي قطعناه مع سيد الشهداء عليه السلام".



كما قال مواطن ايراني:"انا أشارك في مراسم العزاء كل عام، ولن نقصر مع الإمام الحسين أبدا، لكن علينا وعلى الجميع مراعاة الوصايا الصحية، والاهتمام بما يتطلبه الحفاظ على الصحة الفردية والسلامة العامة".



فهنا وكما هو الحال في أنحائها تتحول ايران الى حسينية عزاء/ وفي محرم هذا العام وخلال المحاضرات والمراثي وجميع المراسم التي تقام تخليدا لذكرى استشهاد سيد الشهداء عليه السلام حاول المشرفون على اقامة المراسم اتخاذ اجراءات وقائية والالتزام بالتوصيات الطبية والصحية .



بدوره قال مواطن ايراني:"المراسم هنا تقام وفقا للبروتوكلات الصحية ويتم توزيع الكمامات والمعقمات، ونحاول مراعاة مسافات الأمان لتجنب فيروس كورونا".



وقال مواطن ايراني شارك بالمراسم:"نشاهد ترتيبا خاصا ومنظما في هذا المكان خلال اقامة مراسم العزاء هذا العام، ونشكر مقيمي المراسم على تهيئة الظروف الصحية اللازمة لإقامة الشعائر الحسينية".



عزاء عاشورائي اختلف هذا العام طعمه عن باقي السنوات، حيث رافقته الارشادات الوقائية، واقيمت مجالس جماهيرية محددة الى جانب مراعاة سلامة المشاركين في مراسم العزاءن ليشددوا على عدم وجود اي تناف بين اقامة الشعائر الحسينية التي لابد من إحيائها والحفاظ على التعليمات الصحية التي يجب اجراؤها بسبب انتشار كورونا في البلاد.

إحياء الشعائر الحسينية مع الالتزام بالتوجيهات الصحية، يظهر وعي المشاركين الذين يسلكون نهج سيد الشهداء، متسلحين بالحكمة في مواجهة التحديات لاسيما جائحة كورونا.