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بيان توضيحي لمصرف لبنان حول قرار رفع الدعم عن المحروقات

بيان توضيحي لمصرف لبنان حول قرار رفع الدعم عن المحروقات
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

صدر مصرف لبنان اليوم الخميس بيانا توضيحا حول قرار لرفع الدعم عن المحروقات.

العالم_لبنان

و جاء في البيان: عطفا على البيان الصادر عن مصرف لبنان المتعلق بالمحروقات، فإن مصرف لبنان كان قد راسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ نحو سنة، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه.

وقد أكد ذلك مرارا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا.
في المقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق الـ 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكان قد صدر ليلة الاربعاء بيانا عن مصرف لبنان يؤكد رفع الدعم عن المحروقات و بنا على ذلك استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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