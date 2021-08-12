قطر وكندا توقعان اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي

العالم - قطر

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري "خالد بن محمد العطية" وقع الاتفاقية مع وزير الدفاع الوطني الكندي "هارجيت ساجان" عبر مراسم افتراضية، مساء الأربعاء.

وبينت أن الاتفاقية تهدف إلى "تقوية العلاقة الدفاعية المشتركة بين البلدين، وتقدم إطار عمل شامل لتنسيق أنشطة التعاون الدفاعي المتنوعة، وعمليات السلام، والعمليات الإنسانية، وتدريب الكوادر البشرية".

وأشارت إلى أن الاتفاقية تعكس "التزام قطر وكندا بتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف، والحفاظ على الازدهار الإقليمي".

ولم يورد بيان وزارة الدفاع القطرية تفاصيل أخرى حول الاتفاقية وبنودها.