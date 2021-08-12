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المقاومة ونهجها العصي على فهم الإسرائيليين

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

ويسلط البرنامج الضوء على ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انه:"ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات"، إلا أن العدو يحاول أن يلعب بالنار عبر استهدافه للأراضي اللبنانية، حيث وصل للعمق اللبناني محاولا تغيير قواعد الإشتباك لكن المقاومة ردت الصاع صاعين، عندما ردت بعشرات الصواريخ على الإعتداءات الاسرائيلية منذ أيام قليلة.

العالم - انقلاب الصورة

ويناقش برنامج" انقلاب الصورة" موضوع نهج المقاومة العصي على فهم الاسرائيليين حيث ظهر نفتالي بينيت قائلا بوجود صحوة في لبنان وراهن على الانقسامات في الداخل اللبناني وتحرك العديد من المواطنين ضد حزب الله والتدخل الايراني في الدولة زاعما أنه في خضم الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان تورّط ايران وحزب الله مواطنين لبنان في جبهة المواجهة مع "اسرائيل".

ناقش برنامج "انقلاب الصورة" الذي يبث على قناة العالم، موضوع انتصارات المقاومة في لبنان التي استطاعت ان تمرغ أنف العدو الاسرائيلي في التراب، حيث انه منذ عام 2000 وحتى 2006 والعدو الصهيوني يصاب بالهزائم.

وكان قد أكّد رئيس أركان قيادة الجبهة الشمالية السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد آشر بن لولو، أنّ "تجربته تدلّ على أن صواريخ حزب الله لن تصدأ بل ستصبح على مدى السنوات المقبلة ذات مدىً أبعد وأدقّ".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5745658

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