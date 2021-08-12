قوات بريطانية في المهرة.. الذرائع والتداعيات

العالم - المشهد اليمني

ويبحث برنامج "المشهد اليمني" في ما ذكرته وسائل إعلام ان بريطانيا أرسلت قوات خاصة إلى اليمن بحثا عن منفذي الهجوم على السفينة الاسرائيلية التي تعرضت لهجوم غامض في خليج عمان الأسبوع الماضي.

ويتناول البرنامج اعتبار اليمنيين التبرير البريطاني، بأنه عار عن الصحة وان الهدف من وصول هذه القوات، هو دعم القوات السعودية والاماراتية التي تسيطر على هذه المحافظة، وطالب ابناء المهرة بخروج تظاهرات ووقفات جماهيرية للمطالبة باخراج القوات الاجنبية.

ويسلط البرنامج الضوء على مبادرة السيد عبدالملك الحوثي حول مدينة مأرب التي لقيت ترحيبا شعبيا وقبليا كبيرا في المحافظة واعلنت اغلب المكونات في مارب دعمها لهذه المبادرة التي تقضي بتسليم ادارة المدينة الى ابناء مارب انفسهم واخراج القوات الاجنبية والجماعات التكفيرية من المدينة.



ويبحث البرنامج فيما تأمله الأوساط اليمنية في أن يقدم المبعوث الأممي الجديد هانس جروندبرغ صورة مغايرة عن تلك التي قدمها أسلافه في اليمن مع فشلهم في حلحلة الأزمة القائمة، وإيقاف الحرب، وفك الحصار خلال سبع سنوات مضت. وتؤكد صنعاء أن نجاح المبعوث الجديد مرهون بعدم الرضوخ لضغوط قوى العدوان.

واستعرض برنامج"المشهد اليمني"،تقريراً يرصد ردود الافعال حيال المبعوث الاممي الجديد.

ويرصد البرنامج أحيا أهالي مدينة ضحيان في محافظة صعدة شمالي اليمن الذكرى الثالثة لمجزرة حافلة الأطفال التي استهدفها الطيران السعودي، وراح ضحيتها العشرات. ودعا ذوو الضحايا المجتمع الدولي الى التحرك لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة، وقد اعترفت السعودية بالجريمة، فيما أكدت منظمات دولية أن الصاروخ الذي استهدف الحافلة كان صناعة أميركية.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج " المشهد اليمني" مع ضيوف الحلقة :

- عبد الله سلام حكيمي سفير في وزارة الخارجية اليمنية

- فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...