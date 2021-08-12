تحذير من الأمم المتحدة في أعقاب موجة حرائق مدمرة في دول حوض المتوسط

العالم- أوروبا

وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وصرح رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بأن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار مثل هذه الحرائق، إلا أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عنها. وأكد أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي.

إلا أن الجزائر ليست وحدها في منطقة حوض البحر المتوسط التي شهدت مؤخرا هذه الموجة المدمرة من الحرائق، ففي تونس، قال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقا. ولا تزال حرائق مماثلة تستعر في تركيا واليونان وإيطاليا ولبنان.

ويحدث هذا بالتزامن مع إطلاق لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة تحذيرا شديد اللهجة، أشارت فيه إلى أن "العالم قريب بشكل خطير من ارتفاع درجات الحرارة الجامح، وأن اللوم يقع على عاتق البشر بشكل لا لبس فيه".

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقرير بأنه "ضوء أحمر للبشرية"، داعيا إلى "وضع حد فوري لطاقة الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى عالية التلوث"