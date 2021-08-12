بيلاروس: مستوى العدوانية خلال الاحتجاجات لم يكن متوقعا

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وأضاف الوزير، الذي كان يشغل منصب رئيس شرطة مينسك خلال احتجاجات المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في العام الماضي: "الأصعب كانت الأيام الأولى، الليلة بين 9 و10 أغسطس. وهيئات حماية القانون، كانت بشكل عام جاهزة، لأنه دائما بعد أي حملة انتخابية توجد جماعات غير راضية عن نتائجها، ونحن دائما نستعد للأسوأ. لقد درسنا تجربة زملائنا في أوكرانيا. لكن بصراحة، في ذلك الوقت، لم نتوقع مثل هذه العدوانية من المواطنين البيلاروسيين".

ووفقا للوزير، في تلك الفترة لم يخرج الناس إلى الشوارع فقط، بل وقطعوا حركة المرور في الشوارع، وهاجموا عناصر الشرطة واعتدوا على المواطنين المؤيدين للحكومة الحالية، وهاجموا مراكز الاقتراع. وجرى كل ذلك بشكل جماعي وهو ما دفع الشرطة للرد على انتهاك القانون.

ونوه الوزير، بأن أكثر من 200 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح مع حلول خريف العام الماضي. وهذا العدد يشمل فقط الإصابات الجدية والخطيرة.