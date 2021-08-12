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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم في لبنان: بعض القوى السياسية دعت لقطع الطرقات اعتراضا على قرار المصرف المركزي
مراسل العالم في لبنان: القوى السياسية حذرت من قرار المصرف المركزي
مصرف لبنان المركزي يعلن رفع الدعم عن أسعار المحروقات
حسان دياب يدعو لاجتماع وزاري طارئ اثر قرار البنك المركزي رفع الدعم عن المحروقات
مراسل العالم: استهداف ثلاثة ابراج للكهرباء تغذي محافظة كربلاء المقدسة في مناطق مقتربات ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل وسط العراق
مراسل العالم: استهداف ثلاثة ابراج للكهرباء تغذي محافظة كربلاء المقدسة في مناطق مقتربات ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل وسط العراق
السفير الروسي لدى طهران يقول ان الصورة التي نشرت تعكس التحالف بين روسيا وبريطانيا في الحرب العالمية الثانية حصرا ولا تستهدف ايران ابدا
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الروسي لدى طهران لتقديم الايضاحات اللازمة على خلفية نشر صورة مسيئة لايران
خفر السواحل الياباني: انشطار سفينة ترفع علم بنما الى نصفين في شمال اليابان بعد اصطدامها بالأرض مما أدى إلى تسرب نفط منها
رويترز: وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عماد حب الله يقول إن قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات غير مسؤول
مراسل العالم في لبنان: القوى السياسية حذرت من قرار المصرف المركزي
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش
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