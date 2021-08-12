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خلفيات ظاهرة قتل الأطفال الفلسطينيين على يد قوات الإحتلال

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي، نبيه عواضة، أنه مع استشهاد الطفل محمد العلمي على يد قوات الاحتلال، يرتفع عدد الشهداء الاطفال الفلسطينيين الى 70 منذ مطلع العام، ما يدل على وجود عملية استهداف مبرمجة من قبل الاحتلال لقتل كل فلسطيني، وهذا جزء من السياسة التي يستخدمها الاحتلال بقتل الفلسطينيين.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، أشار عواضة الى انه حتى خلال تشييع الجنازة، حينما استشهد "شوكت عوض" أثناء تشييع الشهيد الطفل محمد العلمي، انما يدل ذلك ايضا على ان هناك سياسة اسرائيلية واضحة، وان هذا الاستهداف، يتقاطع مع السياسة الحكومية التي تستمر في موضوع الاستيطان.

ونوّه عواضة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري الى أكثر من 200 شهيدـ، وهو رقم غير بسيط منذ بداية العام حتى الان، وان طريقة تعامل جيش الكيان مع الفلسطينيين بهذه الطريقة فور اطلاق النار، يتم دون تقدير اي موقف، ثم ينتهي الامر كما حصل مع العديد من الشهداء الفلسطينيين في القدس المحتلة ومناطق أخرى، حيث يتنتهي الامر بـ"التقدير الخاطيء"من قبل التقرير الصهيوني.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء ، 28 يوليو / تموز 2021 ، مقتل الطفل محمد العلمي، والذي يبلغ 11 عاما، جراء إصابته باطلاق رصاص إسرائيلي في بلدة بيت عمر شمال غربي الخليل، بينما كان في السيارة مع والده، أصيب الطفل إصابة بالغة في الصّدر، واستشهد متأثراً بجراحه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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