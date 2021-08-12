الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

"سويس ري" : الكوارث الطبيعية سببت خسائر بقيمة 77 مليار دولار في النصف الأول من 2021

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشفت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" أن الخسائر الاقتصادية الناجمة الكوارث الطبيعية تقدر بنحو سبعة وسبعين مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام.

العالم- أوروبا

وبينت المجموعة السويسرية التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين أن متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى السنوات العشر الماضية بلغ نحو ثلاثة وثلاثين مليار دولار مشيرة الى أن العاصفة الشتوية أوري التي ضربت الولايات المتحدة في شباط/فبراير تسببت وحدها بخسائر مؤمنة بقيمة خمسة عشر مليار دولار.

وأوضح مدير أنشطة الكوارث في الشركة مارتن بيرتوغ أن ما يمثل خطرا متزايدا نتيجة آثار تغير المناخ هو زيادة ما يسمى بالحوادث المناخية الثانوية مشيرا الى أن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة منذ العام 2011.

تصنيف :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-08-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

الحكومة الأفغانية تعتقل حاكم غزني عقب سقوط الولاية في قبضة "طالبان"

5 قتلى جراء حرائق غابات في جنوب إيطاليا

متحدث طالبان: الحركة لم تتلق عرضا جديدا من حكومة أفغانستان

أفغانستان: محادثات في الدوحة بين الحكومة وطالبان مع احتدام المعارك

568 وفاة جديدة بكورونا في إيران

مصر تضع "المطلوب رقم 1" على قوائم الإرهاب!!