"سويس ري" : الكوارث الطبيعية سببت خسائر بقيمة 77 مليار دولار في النصف الأول من 2021

العالم- أوروبا

وبينت المجموعة السويسرية التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين أن متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى السنوات العشر الماضية بلغ نحو ثلاثة وثلاثين مليار دولار مشيرة الى أن العاصفة الشتوية أوري التي ضربت الولايات المتحدة في شباط/فبراير تسببت وحدها بخسائر مؤمنة بقيمة خمسة عشر مليار دولار.

وأوضح مدير أنشطة الكوارث في الشركة مارتن بيرتوغ أن ما يمثل خطرا متزايدا نتيجة آثار تغير المناخ هو زيادة ما يسمى بالحوادث المناخية الثانوية مشيرا الى أن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة منذ العام 2011.