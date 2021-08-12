ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شمالي تركيا إلى 9 أشخاص

العالم- تركيا

وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن خمسة قتلى و13 مصاباً، جراء الفيضانات.

وجاء في بيان إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية: "لقي تسعة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات في قسطموني وفقد شخص واحد في بارتين".

هذا وأفادت الأنباء في وقت سابق، أن عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الكارثة الطبيعية مستمرة، حيث تم إجلاء أكثر من 600 شخص. وقُطع التيار الكهربائي عن حوالي 300 بلدة، كما تقطعت الطرق المؤدية لعدد من المناطق المتضررة جراء الفيضانات بسبب انهيار الجسور وإلحاق الضرر بعدد من الطرق العامة، كما انهارت بعض المباني السكنية المكونة من عدة طوابق، حيث يعمل رجال الإنقاذ على إزالة الأنقاض.