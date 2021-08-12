الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة تعزيز استقرار البلد وضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي".

وأضاف، أن "اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين، وتهيئة المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها في تشرين وفق معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحل إجرائها وبما يعيد ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وتكون معبرّة عن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم".

روابط ذات صلة

برهم صالح يستقبل سفير فرانسا لدى العراق لبحث العلاقات بين البدين

المفوضية العراقية تعلن تمديد فترة التقديم على 'موظفي الاقتراع' لـ 7 أيام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكومة الأفغانية تعتقل حاكم غزني عقب سقوط الولاية في قبضة "طالبان"

5 قتلى جراء حرائق غابات في جنوب إيطاليا

متحدث طالبان: الحركة لم تتلق عرضا جديدا من حكومة أفغانستان

أفغانستان: محادثات في الدوحة بين الحكومة وطالبان مع احتدام المعارك

568 وفاة جديدة بكورونا في إيران

مصر تضع "المطلوب رقم 1" على قوائم الإرهاب!!