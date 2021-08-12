الرئيس العراقي يؤكد ضرورة ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي".

وأضاف، أن "اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين، وتهيئة المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها في تشرين وفق معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحل إجرائها وبما يعيد ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وتكون معبرّة عن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم".