تركيا.. توقيف 76 شخصا بعد الاعتداء على محال تجارية للاجئين سوريين

العالم- تركيا

وقالت الشرطة التركية في بيان: "حددنا واعتقلنا 76 شخصا نشروا معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية لغايات استفزاز أو شاركوا" في هذه الهجمات.

وأضاف: "من بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، 38 شخصا معروفين لدى الشرطة بارتكاب أعمال سرقة واعتداء وضرب أو تهريب المخدرات".

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن عشرات الأتراك الغاضبين أمس الأربعاء، حطموا سيارات ومحال تجارية يعتقد أنها تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة إلى التدخل.

وتابعت، أن "أعمال الشغب اندلعت في وقت متأخر من الأربعاء، في أعقاب شجار بين سكان أتراك ولاجئين سوريين على الأرجح، تم خلاله طعن تركي حتى الموت".