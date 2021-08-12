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مصادر لقناة العالم: الضامن الروسي يقدم مقترحا لتنفيذ اتفاق درعا البلد واللجنة الأمنية توافق على الاتفاق لجوءا للحل السلمي وحقناً لدماء السوريين

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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