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المصادر: الاتفاق يقضي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف ووقف إطلاق النار ووضع نقاط للجيش السوري داخل أحياء درعا البلد

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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