الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

انتهاء اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي من دون التوصل الى اتفاق

انتهاء اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي من دون التوصل الى اتفاق
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

انتهى اجتماع عقده ملتقى الحوار السياسي الليبي من دون التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتمّ على أساسها تنظيم انتخابات نهاية العام الجاري.

العالم- ليبيا

وناقش المشاركون خلال جلسة افتراضية عُقدت الأربعاء أربعة مقترحات لم يتم الكشف عن مضمونها، تمهيداً للتوصل إلى التوافق حول قاعدة دستورية منظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أن المشاركين قدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وبشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي؛ متعهدين بمواصلة المشاورات. ولم يحدد موعد الاجتماع المقبل الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في القريب العاجل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية البالغة الأهمية.

روابط ذات صلة

العراق: انقطاع الكهرباء عن مناطق بميسان بسبب سرقة أسلاك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

الإعتداءات الصهيونية الممنهجة على الفلسطينيين

بالفيديو: حريق كبير في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية

روسيا توقف عالما متخصصا في تقنيات فائقة لسرعة الصوت

الحكومة والمعارضة في فنزويلا تعودان إلى طاولة المفاوضات

طالبان اصبحت على بعد 150 كلم عن كابل

أفغانستان تعلن استعدادها لشراء مروحيات قتالية من روسيا