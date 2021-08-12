انتهاء اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي من دون التوصل الى اتفاق

العالم- ليبيا

وناقش المشاركون خلال جلسة افتراضية عُقدت الأربعاء أربعة مقترحات لم يتم الكشف عن مضمونها، تمهيداً للتوصل إلى التوافق حول قاعدة دستورية منظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أن المشاركين قدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وبشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي؛ متعهدين بمواصلة المشاورات. ولم يحدد موعد الاجتماع المقبل الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في القريب العاجل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية البالغة الأهمية.