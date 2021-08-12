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مستشفيات حرس الثورة الاسلامية تعمل على معالجة كورونا

مستشفيات حرس الثورة الاسلامية تعمل على معالجة كورونا
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي العميد محمد باكبور ان المستشفيات الثابتة والمتنقلة لهذه القوة في جميع أنحاء البلاد تبذل قصارى جهدها لمكافحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات لمرضى كوفيد 19".

العالم- ایران

وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي العميد محمد باكبور ان المستشفيات الثابتة والمتنقلة لهذه القوة في جميع أنحاء البلاد تبذل قصارى جهدها لمكافحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات لمرضى كوفيد 19".

واوضح العميد محمد باكبور في تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش زيارته لمجمع الشهيد علي النجفي الطبي التخصصي في مشهد انه عقب امر القائد العام للقوات المسلحة امس والقاضي بتوظيف كافة امكانيات القوات المسلحة للقطاع العلاجي في البلاد لمكافحة كورونا ، تم إنشاء مقر عملياتي لمحاربة كورونا في القوة البرية للحرس الثوري.

وأضاف قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإسلامي انه في هذا الصدد ، بذلت المستشفيات المتنقلة والثابتة لهذه القوة في جميع أنحاء البلاد قصارى جهدها لمكافحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات لمرضى كوفيد 19".

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