طالبان اصبحت على بعد 150 كلم عن كابل

العالم - خاص بالعالم

وتواصل جماعة طالبان زحفها نحو المدن والولايات الأفغانية وتعلن سيطرتها على غزنة عاصمة ولاية غزني وسط افغانستان.

وغزنة وهي عاشر عاصمة تسيطر عليها طالبان منذ إنطلاق معاركها في البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، ولا تبعد عن العاصمة كابل سوى 150 كيلومترا، وتمثل نقطة مهمة على المحور الرئيس الرابط بين كابل وقندهار، وتسمح سيطرة طالبان عليها بقطع خطوط الإمداد البرية للجيش إلى جنوب البلاد.

وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين حكومة كابل وجماعة طالبان، كشف مصدر في الحكومة الأفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على جماعة طالبان اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أشار الى إن الحكومة الأفغانية تقدمت بالعرض عبر الوسيط القطري وأن العرض يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد.

وتعقد الحكومة وطالبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم الجماعة في ساحة المعركة.

دوليا يشكل فشل القوات الافغانية في التصدي لطالبان فشلا للادارات الاميركية المتعاقبة على مدى 20 عاما منذ غزو افغانستان، وينعكس هذا الاحباط في التصريحات التي ادلى بها الرئيس الاميركي جو بايدن عندما اعلن قبل يومين ان بلاده انفقت أكثر من 1000 مليار دولار في 20 عاما، وقامت بتدريب وتجهيز أكثر من 300 ألف جندي افغاني.

من جهته حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من سيطرة جماعة طالبان على كل أفغانستان، مشيرا إلى إن ألمانيا وهي أحد المانحين الرئيسيين لأفغانستان، لن تعطي فلسا واحدا من مساعدات التنمية بعد الآن إذا سيطرت طالبان بالكامل على السلطة، زاعما أن أفغانستان لا يمكن أن تستمر دون مساعدات دولية.