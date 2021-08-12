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الولايات المتحدة تهيب بالأمريكيين مغادرة أفغانستان فورا

الولايات المتحدة تهيب بالأمريكيين مغادرة أفغانستان فورا
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

حثت الحكومة الأمريكية رعاياها المتواجدين في أفغانستان على مغادرة هذا البلد فورا، على خلفية استمرار حركة "طالبان" تقدمه في أراضيه.

العالم- الأميركيتان

وطلبت سفارة الولايات المتحدة في كابل من الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان استخدام رحلات الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فورا، داعية من لا يملك ما يكفي من المال لشراء التذكرة إلى التواصل معها فورا كي تمنحه قرضا خاصا بالإعادة إلى الوطن.

كما حثت السفارة الأمريكيين الذين لا يستطيعون مغادرة أفغانستان فورا بسبب انتظار منح تأشيرة هجرة إلى أزواجهم أو أطفالهم القاصرين على التواصل فورا معها أيضا.

وحذرت السفارة من أن قدراتها على مساعدة الأمريكيين محدودة بشكل حاد حتى في العاصمة كابل، نظرا للظروف الأمنية وقرار إجلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين من البلاد.

ويأتي هذا القرار على خلفية سيطرة "طالبان" على مراكز عشر ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير مع مواصلة الحركة تقدمها في أراضي البلاد.

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