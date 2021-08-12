تسيير رحلة لإعادة 145 عراقياً من العاصمة البيلاروسية

العالم - العراق

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، في بيان إن "رحلة لشركة فلاي بغداد تحمل (145) مسافراً عراقياً، استكملت الإجراءات اللازمة متوجهة إلى بغداد من العاصمة البيلاروسية منسك".

وأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أمس الأول الثلاثاء،عن وصول رحلتها الاستثنائية إلى مطار بغداد الدولي التي خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا.

وذكرت الشركة في بيان، أن الرحلة التي هبطت داخل مطار بغداد الدولي أجْلت نحو 240 مواطناً عراقياً اضافة الى نقل جثمان المتوفى العراقي جعفر الحارس الذي قضى نحبه على الحدود البيلاروسية الليتوانية على نفقة الشركة.