الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تسيير رحلة لإعادة 145 عراقياً من العاصمة البيلاروسية

تسيير رحلة لإعادة 145 عراقياً من العاصمة البيلاروسية
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، تسيير رحلة لإعادة 145 عراقياً من العاصمة البيلاروسية.

العالم - العراق

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، في بيان إن "رحلة لشركة فلاي بغداد تحمل (145) مسافراً عراقياً، استكملت الإجراءات اللازمة متوجهة إلى بغداد من العاصمة البيلاروسية منسك".

وأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أمس الأول الثلاثاء،عن وصول رحلتها الاستثنائية إلى مطار بغداد الدولي التي خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا.

وذكرت الشركة في بيان، أن الرحلة التي هبطت داخل مطار بغداد الدولي أجْلت نحو 240 مواطناً عراقياً اضافة الى نقل جثمان المتوفى العراقي جعفر الحارس الذي قضى نحبه على الحدود البيلاروسية الليتوانية على نفقة الشركة.

روابط ذات صلة

الطيران المدني العراقي يكشف عن اجرائاته خلال شهر محرم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حكومة تصريف الأعمال بلبنان توصي بوقف العمل بقرار رفع الدعم عن المحروقات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-08-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-08-2021

قوات بريطانية في المهرة.. الذرائع والتداعيات

تسيير رحلة لإعادة 145 عراقياً من العاصمة البيلاروسية

“النهضة” تشكل لجنة لإدارة الأزمة السياسية في تونس