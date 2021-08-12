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في ظل تطبيع مخزئ للعلاقات..

أوسع جولة لمسؤول بحريني في تل أبيب!

أوسع جولة لمسؤول بحريني في تل أبيب!
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

اجتمع وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية "عبدالله بن أحمد آل خليفة" مع عمدة تل أبيب "رون حولداي" في إطار أوسع جولة لمسؤول بحريني في الكيان الاسرائيلي.

العالم-البحرين

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين "الطرفين" وأهمية الاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى دعم جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وكان "آل خليفة" قد اجتمع، أمس الأربعاء، مع مدير هيئة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الجيش الإسرائيلي "تال كيلمان"، وبحثا "تعزيز الشراكات الأمنية" بين البحرين وكيان الاحتلال.

وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.

وهذه الزيارة هي الثانية لوكيل وزارة الخارجية البحرينية إلى "إسرائيل"، بعد زيارة سابقة قام بها في ديسمبر/كانون أول الماضي، حسبما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكان وزير خارجية البحرين "عبداللطيف الزياني" قد زار "إسرائيل" في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بعد نحو شهرين من توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الطرفين.

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