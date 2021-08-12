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مراسل العالم:تحليق لحوامتين للاحتلال الامريكي في اجواء مدينة الحسكة في سورية وانباء عن عصيان لعناصر داعش داخل سجن الثانوية الصناعية

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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