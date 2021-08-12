ليتوانيا: وصول المهاجر إلى ألمانيا بشكل غير قانوني مقابل 8.5 ألف يورو!

العالم- أوروبا

أعلنت ليتوانيا مؤخرًا عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا. في هذا الصدد، أعلنت سلطات البلاد في 2 يوليو/ تموز وضع الطوارئ. وبحسب أحدث البيانات، تم احتجاز أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي في ليتوانيا على الحدود مع بيلاروسيا منذ بداية العام.

بدوره، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو: إن مينسك لن تكبح بعد الآن المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب عقوبات الغرب، "لا يوجد مال ولا قوة لهذا".

وفقًا لتقارير بوابة الإذاعة والتلفزيون الوطني الليتواني "LRT": "فتحت أزمة الهجرة الأبواب للمهربين في ليتوانيا. اكتشف قسم التحقيق في LRT أن الليتوانيين يشاركون أيضًا في مخططات الاتجار بالبشر الدولية. رجل أعمال من كاوناس، يعمل في نقل البضائع الدولية، يساعد المهاجرين على مغادرة ليتوانيا بشكل غير قانوني، ويساعده العراقيون وتظهر البيانات التي تم جمعها أن الطريق من ليتوانيا إلى ألمانيا يكلف من 3 إلى 8.5 ألف يورو، والذين دفعوا أقصى مبلغ وعدوا بوثائق مزورة".

كما يُعرض على المهاجرين وثائق أوروبية مزورة مقابل 500 يورو.

تدعي "LRT" أن بعض مخططات الهروب من ليتوانيا يتم تنسيقها من قبل الناطقين باللغة العربية الذين يطلبون دفع تكاليف الرحلة من خلال ما يسمى بشركات التأمين في تركيا. يتيح لك ذلك تجاوز النظام المصرفي التقليدي وعدم ترك أي أثر للمعاملات المالية.

في الآونة الأخيرة، ساء الوضع على الحدود الليتوانية البيلاروسية. صرح حرس الحدود في بيلاروسيا مرارًا بشأن الطرد القسري للمهاجرين من قبل ليتوانيا إلى الأراضي المجاورة.

ومع ذلك، أصيب العديد منهم، ومعظمهم من المواطنين العراقيين. في 4 أغسطس/ آب، قال الممثل الرسمي للجنة حدود الدولة في بيلاروسيا، أنتون بيتشكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك": إنه في الليل تم العثور على مهاجر من العراق على الحدود مع ليتوانيا. كان في حالة بدنية خطيرة وتوفي بعد ذلك.

فتحت لجنة التحقيق في بيلاروسيا قضية جنائية بموجب مادة "القتل". بعد ذلك، بتوجيه من لوكاشينكا، تم تعزيز أمن حدود الدولة.

أكد وزير الخارجية الليتواني، غابرييلوس لاندسبيرغيس، فيما يتعلق بتصريح مينسك حول وفاة مهاجر من العراق، أن أيا من المهاجرين غير الشرعيين في ليتوانيا لم يصب أو يطلق النار على أي شخص.