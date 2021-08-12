الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: دخول 4 سيارات عسكرية أمريكية إلى سجن الصناعة الذي يضم عناصر من "داعش" في الحسكة السورية

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وصول دفعة جديدة من لقاح سينوفارم للعراق

الحشد الشعبي يتصدى لتعرض واسع لـ "داعش" غربي العراق

حكومة تصريف الأعمال بلبنان توصي بوقف العمل بقرار رفع الدعم عن المحروقات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-08-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-08-2021

قوات بريطانية في المهرة.. الذرائع والتداعيات