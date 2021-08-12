حكومة تصريف الأعمال بلبنان توصي بوقف العمل بقرار رفع الدعم عن المحروقات

العالم - خاص بالعالم

وأحدث قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان بلبلة سياسية وشعبية دفعت برئيس الجمهورية لاستدعاء رياض سلامة الى قصر بعبدا والطلب منه ابقاء الدعم على منصة 3900 ليرة، اعقبه اجتماع وزاري مختص ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال عبر تطبيق "زوم" افضى الى توصية بوقف العمل بالقرار والتراجع عنه لحين ايجاد حلول تجنب البلاد تداعيات تحمل المواطن اعباء اضافية، وسط رفض للقوى السياسية والمطالبة بعودة سلامة عن قراره الذي وصفوه بالمتفرد وغير المسؤول.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة ايهاب حمادة لقناة العالم: نحن ضد سياسة رفع الدعم مطلقا، العنوان العريض الذي تحركنا من خلاله هو ترشيد الدعم، الآن نحن الحاكم متخصص في توليد الأزمات في لحظات غير مناسبة.

فيما قال عضو كتلة التنمية والتحرير أيوب حميد لقناة العالم: فقط لننظر تعلق موضوع المحروقات بالحياة اليومية للمواطن لنرى هذا البعد الكارثي الذي يصيب المجتمع اللبناني بكل اطيافه دون استثناء.

المواطنون عبروا عن رفضهم لهذا القرار بقطع العديد من الطرقات، والاحتجاجات، مطالبين بوقف حاكم المصرف المركزي عند حدوده قبل تفلت الامور وخروجها عن السيطرة.

هذا التطور يتزامن مع استمرار مساعي الحكومة التي تراوح بين هبة ايجابية عبر عنها الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية واخرى حذرة رابطة الامر بالنتائج وخاصة ما يتعلق بعقد ما زالت تحول دون ولادتها، في وقت تتفاقم فيه الازمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة الضغوط الامريكية التي تدفع بإتجاه إبقاء البلاد في حال من الفوضى الاجتماعية لخدمة مشروعها في لبنان.