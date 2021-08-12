بغداد وأربيل تتفقان على تشكيل قوات أمنية في المناطق الفاصلة

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وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وفدا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصل إلى مطار اربيل للمشاركة في الاجتماع الدوري للجنة العليا للتنسيق والعمل العسكري بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، مبينا أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بمراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش في ديالى وكركوك ومخمور ونينوى، وتفعيلها.

وأضاف، أن مراكز التنسيق التي تشكلت بين الطرفين، عددها ٦ وتضم ضباط الجيش والبيشمركة اثنان منهما رئيسيان الاول ببغداد والثاني باربيل واربعة بمدن ديالى - خانقين وكركوك ومخمور ونينوى- الكسك، موضحا أن وفد اللجنة العليا من الحكومة الاتحادية برئاسة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومجموعة من كبار الضباط، اما وفد اللجنة العليا للبيشمركة برئاسة الفريق جمال ايمينكي رئيس اركان البيشمركة وعضويتي وعدد من الضباط في الوزارة.

وتابع ياور أنه تم الاتفاق على هيكيلة تشكيل الالوية التي كان متفقا على تشكيلها سابقا، وأن موقع عملها سيكون في مناطق الفراغات بين خط انتشار قوات البيشمركة وخط انتشار القوات الاتحادية، مؤكدا أنه سيتم تأمين ميزانية لهذه الالوية من ناحية الرواتب والمستلزمات والاليات والاسلحة وسيكون ارتباطها مباشرة بوزارة الدفاع والعمليات المشتركة.

وأوضح سيتم اصدار امر ديواني حول تسليح وتجهيز وميزانية هذه الالوية ضمن تخصيصات تخصصها الحكومة الاتحادية، وارتباطها من جميع النواحي بقيادة العمليات المشتركة اداريا وقيادة.