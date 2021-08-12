اليمن.. وقفة احتجاجية بمحافظة عمران تنديداً بالحصار و العدوان

العالم-اليمن

وعلى هامش الوقفة تم تسيير قافلة عينيه مقدمة من قبيلة آل سران دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية..

وفي الوقفة التي حضرها مدير مكتب التربية بالمحافظة زيد رطاس والمسؤول المالي بالمكتب الإشرافي أبو علي القحوم ومدير عام مديرية ريدة شريف عقيل وعدد من القيادات التنفيذية والإشراقية والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أبناء مديرية ريدة ، ندد المشاركون بمخاطر استمرار الحصار وخنق الشعب اليمني والتداعيات الكارثية لرفع التعرفة الجمركية على الاقتصاد الوطني والمستوى المعيشي للمواطنين.

وأكدت كلمات الوقفة أن قرار رفع الرسوم الجمركية يهدف لتضييق الخناق على الشعب اليمني لمحاولة تركيعه..لافتة إلى أن ذلك لن يزيد اليمنيين إلا صلابة في مواجهة تحالف العدوان.

واستنكر المشاركين الإساءة للمجتمع اليمني والمرأة اليمنية في المسلسل السعودي ” رشاش”.. معتبرين هذا المسلسل يعكس حالة من الانحطاط والسقوط الأخلاقي للنظام السعودي وتندرج ضمن الحرب العدوانية على اليمن.

وأشاد المشاركين بالمساهمين في تسيير القافلة المقدمة من أبناء قبيلة سران دعماً وإسناداً لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، مباركين البذل والعطاء في سبيل الله ، داعين إلي الاستمرار في تقديم قوافل الرجال والمال حتي تحقيق النصر.

وأدان بيان الوقفة ما قامت به حكومة المرتزقة من زيادة التعرفة الجمركية والاستمرار في طباعة العملة بدون غطاء مما يفاقم من التدهور الاقتصادي ، واستنكار اقدام الإعلام السعودي على بث مسلسل يسيء للمرأة اليمنية والذي يعكس مستوى الانحطاط الأخلاقي لنظام آل سعود.

وفي ختام البيان أعلن المشاركون النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحرير كامل الأرض اليمنية..