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ماذا يعني التسريب الاعلامي بوصول قوات بريطانية الى المهرة؟

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أوضح عبد الله سلام حكيمي سفير في وزارة الخارجية اليمنية حقيقةما تسرب حول انزال قوات بريطانية من القوات الخاصة كجزء من القوات التي تتولى مهام ما يسمى مكافحة الارهاب،مشيرا الى هذه القوات قامت بعمليات منذ زمن طويل.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، أشار عبد الله سلام الى سبب التركيز على منطقة المهرة وان المبرر الذي سيق لهذه القوات لكي يتم انزالها في محافظة المهرة، في انها تريد ملاحقة الارهابيين كما قيل، الذين هاجموا السفينة الاسرائيلية.

واضاف سلام ان حقيقة هذا المبرر واهية، كون التبريرات التي سيقت لهذه العملية في ان ايران هي المسؤولة عن هذا الهجوم، وزعموا ان ايران استأجرت طائرة مسيرة من انصار الله في صنعاء، وانها دبرت الهجوم ثم قالوا ان انصار الله من دبر هذا الهجوم، ما يعتبر حجة لازال هذه القوات.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام ان بريطانيا أرسلت قوات خاصة إلى اليمن بحثا عن منفذي الهجوم على السفينة الاسرائيلية التي تعرضت لهجوم غامض في خليج عمان الأسبوع الماضي.

واعتبر اليمنيون التبرير البريطاني، بأنه عار عن الصحة وان الهدف من وصول هذه القوات هو دعم القوات السعودية والاماراتية التي تسيطر على هذه المحافظة، وطالب ابناء المهرة بخروج تظاهرات ووقفات جماهيرية للمطالبة باخراج القوات الاجنبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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