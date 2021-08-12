واشنطن تستعد لإرسال قوات إلى كابول لسحب أفراد من موظفي سفارتها

العالم- الأميركيتان

و قالت إنها تنظم رحلات "يومية" لإجلاء مترجمين أفغان فيما حثت الحكومة الأمريكية رعاياها المتواجدين في أفغانستان على مغادرة هذا البلد فورا، على خلفية استمرار حركة "طالبان" تقدمه في أراضيه.

وطلبت سفارة الولايات المتحدة في كابل من الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان استخدام رحلات الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فورا، داعية من لا يملك ما يكفي من المال لشراء التذكرة إلى التواصل معها فورا كي تمنحه قرضا خاصا بالإعادة إلى الوطن.

كما حثت السفارة الأمريكيين الذين لا يستطيعون مغادرة أفغانستان فورا بسبب انتظار منح تأشيرة هجرة إلى أزواجهم أو أطفالهم القاصرين على التواصل فورا معها أيضا.