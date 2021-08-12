المهاجرون السوريون في أنقرة.. ليلة الجحيم في حي “ألتين داغ”!

العالم - كشكول

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تجعل السوريين تحت الاعتداء التركي، وذلك مع تزايد الحملات في تركيا لطردهم من البلاد، وما يدل على هذا أنه رغم توجيه الشرطة التركية اتهامات لاثنين من الرعايا السوريين المهاجرين على خلفية مقتل الشاب التركي، إلا أن هذا لم يوقف حالة الغضب لدى أهالي حي “ألتين داغ” حيث أظهرت عشرات الفيديوهات المتداولة مشاهد تحطيم محال السوريين، ورمي جميع بضاعتهم في الشوارع، ولم يُراعِ الغاضبون الأتراك حتى الأطفال السوريين، الذين دخلوا في حالة هلع، وأصيب بعضهم بجروح، حيث أظهرت بعض الفيديوهات إلقاء مقذوقات على منازل السوريين.

تتعهد المعارضة التركية بإعادة السوريين الى بلادهم حال خسارة أردوغان وحزب العدالة والتنمية الانتخابات في حين يرى المراقبون ومعارضو أردوغان وجمع كبير من الأتراك ان تمسك اردوغان بالمهاجرين السوريين سببه سياسي لا انساني ويعود الى خلاف شخصي مع الرئيس السوري بشار الاسد ويهدف الى الضغط على الدولة السورية والحيلولة دون بدء إعادة الاعمار.

ما يُخشى منه هو تطور مثل هذه الحوادث إلى فتنة عرقيّة بين الاتراك والسوريين خاصة في ظل استمرار التحريض ضد السوريين و سوء الاوضاع الاقتصادية في تركيا مع تراجع السياحة في البلاد في ظل جائحة كورونا، إضافة الى اقتناع قسم يسير من الاتراك بأن الاحزاب التركية تستخدم ملف المهاجرين السوريين كأداة سياسية داخليا وخارجيا، وفي كلتا الحالتين فإن هذا لايخدم لا مصلحة الاتراك ولا مصلحة السوريين.

على كل الاحوال يبقى اللاجئون السوريون ضحايا لهذا التحريض، واذا كان الاتراك يرغبون بترحيلهم فعليهم مراعاة الظروف الانسانية واقناع حكومة بلادهم بضرورة التعاون مع دمشق لحل مشكلة اللاجئين السوريين بدل وضع العقدة بالمنشار واستغلال ملفهم لمنافع سياسية، ونذكر اللاجئين السوريين بأن الوطن سورية مفتوح لعودة جميع السوريين من مختلف الانتماءات، والولاءات، في حال تقطعت بهم السبل في بلدان اللجوء جميعها.