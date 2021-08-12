بالخريطة...13 عاصمة لولايات افغانية في أيدي "طالبان"

العالم-افغانستان

وقبل ذلك سيطرت الحركة على مدينة غزنة عاصمة ولاية غزني وسط افغانستان على مسافة 150 كيلومترا عن كابل.

وتقدمت طالبان بوتيرة سريعة خلال الأيام الأخيرة، وفي أسبوع واحد سيطرت على 13 ولاية من 34 ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائما تتصدى لهم في الماضي.

وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين حكومة كابل وجماعة طالبان، كشف مصدر في الحكومة الأفغانية أن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على جماعة طالبان اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أشار الى إن الحكومة الأفغانية تقدمت بالعرض عبر الوسيط القطري وأن العرض يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد.

وتعقد الحكومة وطالبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم الجماعة في ساحة المعركة.