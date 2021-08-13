مصرع 7 أشخاص وإصابة 21 بحادث سير في المغرب

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وأفاد بيان للسلطات المحلية بإقليم شيشاوة نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بأن سبعة أشخاص بينهم ثلاثة قاصرين لقوا مصرعهم، فيما أصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع مساء الخميس وسط البلاد.

وأكد البيان أن الحادث ناجم عن انحراف مركبة للنقل وسقوطها بمنحدر صخري على الطريق الإقليمية رقم 2038.

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما استدعت الحالة الصحية لثمانية منهم توجيههم إلى المركز الاستشفائي الجامعي في مراكش.