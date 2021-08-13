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شاهد: غضب رواد التواصل من وصول القوات البريطانية الى اليمن

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أثار وصول قوات بريطانية إلى محافظة المهرة، بدعوى تتبع مهاجمي السفينة الإسرائيلية «ميرسر ستريت»، ردود فعل ساخطة في المحافظة التي لا تزال تكافح، لإنهاء التواجد السعودي الإماراتي فيها.

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وأما في موضع آخر حيث أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، استقالته وسط ضغوط متزايدة بشأن اتهامات وتحقيقات تتعلق بتحرش جنسي، فضلا عن دعوات إلى الاستقالة من شخصيات سياسية أخرى.
وقال تقرير صدر مؤخرا عن محققين مستقلين عينتهم المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، إن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء من 2013 إلى 2020.
كومو الذي رفض الاستقالة بداية الازمة رضخ للامر الواقع واعلن في خطاب تلفزيوني استقالته من منصب، واثار هذا الموضوع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق آخر كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني عن استخدام السعودية برنامج بيغاسوس الخاص بشركة ان اس او الإسرائيلية للتجسس على رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.
وكانت حركة النهضة"التونسية قد عبرت عن استنكارها استهداف رئيسها راشد الغنوشي من قبل جهة أجنبية، معتبرة ذلك اعتداء على الدولة التونسية وسيادتها"

في هذا السياق غرد الكثير من رواد مواقع التواصل حول هذه القضية.
أما حول الرياضة اعلن رسميا انضمام النجم الارجنتيني لاعب برشلونة السابق لناديه الجديد باريس سن جرمان.
واعتبر رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، انضمام ميسي نجاحا كبيرا لسياسات الفريق في التعاقدات العالمية متمنيا أن يصنع هذا الفريق تاريخا في جميع أنحاء العالم، وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر الرياضي وكل على طريقته.

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