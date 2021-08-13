العالم- المغرب

ولم يحضر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مراسم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي، وحضر بدلا عنه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، محسن الجزولي، الذي مثّل الجانب المغربي في هذه المراسم.

واختير حي الرياض وهو أحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط، لاحتضان مقر مكتب الاتصال الإسرائيلي.

يذكر أنه نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بزيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد للمغرب، مجددة "رفضها التام" لجميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال "في المستويات كافة".

رئيس كيان الإحتلال يدعو ملك المغرب إلى «لقاء رسمي»

في السياق وجّه رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم، دعوة رسمية إلى الملك المغربي محمد السادس لعقد لقاء شخصي رسمي بينهما.

وسلّم وزير خارجية الإحتلال، يائير لابيد، نظيره المغربي ناصر بوريطة، الدعوة من هرتسوغ إلى الملك المغربي محمد السادس.