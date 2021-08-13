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رضائي: على سفيري بريطانيا وروسيا أن يتعلموا من المقعد الأميركي الشاغر

رضائي: على سفيري بريطانيا وروسيا أن يتعلموا من المقعد الأميركي الشاغر
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام انه يجب التعامل بحسم مع سفيري بريطانيا وروسيا حتى يفهموا أن إيران ليست المكان المناسب لهذه الإيماءات والعروض الفارغة اليوم.

العالم - ايران

ورد محسن رضائي ، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام ، على نشر صورة للسفيرين الروسي والبريطاني التي تذكر بصورة تشرشل وروزفلت وستالين في نفس المكان.
وكتب على تويتر " ان السفير البريطاني وعبر ذهابه الى ضيافة السفير الروسي يريد ان يقول إن روسيا وبريطانيا باستثناء الولايات المتحدة معا بشأن إيران ، دعهم يتعلمون من المقعد الأميركي الفارغ في إيران. "يجب التعامل مع كلا السفيرين بحسم حتى يفهما أن إيران اليوم ليست المكان المناسب لهذه الإيماءات والعروض الفارغة".

وبرر السفيران الروسي والبريطاني نشر الصورة بأنهما أرادا بذلك التذكير بأن التحالف الروسي البريطاني الأميركي قضى على النازيين.

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