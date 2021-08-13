الرئيس الايراني يتفقد صيدلية في طهران للوقوف على اجراءات توزير الأدوية

العالم - ايران

وخلال هذه الزيارة التفقدية غير المعلنة التي قام بها مساء امس الخميس لصيدلية "29 فروردين" في طهران، والتي تعد أحد مراكز التوزيع الرئيسية لأدوية كورونا وغيرها من الادوية، تحدث الرئيس رئيسي عن كثب مع المواطنين والموظفين العاملين في هذه الصيدلية.

وخلال هذه الزيارة ، اطلع رئيس الجمهورية عن كثب على مشاكل المواطنين المراجعين فيما يتعلق بتوفير الأدوية المختلفة.

وقال رئيسي خلال الزيارة انه تم تعبئة كل قدرات الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه يتابع هذا الموضوع بشكل يومي وفي اجتماعات مختلفة ، وأضاف سنعقد غدا اجتماعا للجان المتخصصة بكورونا ويوم السبت سنتابع الموضوع في اجتماع خاص بالمقر الوطني لمكافحة كورونا.

واكد أن حياة المواطنين أهم بالنسبة لنا من أي شيء آخر ، وقال ان النائب الأول لرئيس الجمهورية يعقد عدة اجتماعات حول موضوع استيراد اللقاحات والأدوية ، وإن شاء الله ، كل هذه الأنشطة ستساعد في حل المشاكل في هذا المجال .