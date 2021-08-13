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أحزاب اللقاء المشترك تحذر من التواجد العسكري البريطاني في المهرة

أحزاب اللقاء المشترك تحذر من التواجد العسكري البريطاني في المهرة
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات التواجد العسكري البريطاني خاصة والأجنبي عموما في محافظة المهرة اليمنية وغيرها من المحافظات، في مساعي هدفها الاحتلال وتنفيذ أطماعهم، وهو الأمر الذي يرفضه أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم.

العالم - اليمن

واعتبرت أحزاب المشترك في بيان لها، هذه الخطوات عائقا كبيرا أمام أي جهود نحو التوصل لسلام شامل في اليمن، داعية كل أبناء اليمن الأحرار لمواجهة هذه الخطوات بمختلف الوسائل وتوحيد الصفوف في سبيل الدفاع عن السيادة اليمنية.

وحمل البيان رباعية العدوان (أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات) ما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكدا أن احتلال اليمن ونهب ثرواته والتحكم بقراره تحت أي غطاء أصبح في حكم المستحيل ويجب أن تعلم ذلك كل الدول الاستعمارية قولا وفعلا من قبل أبناء الشعب اليمني.

كما أكد البيان أن تواجد القوات العسكرية الأجنبية في المهرة أو أي شبر في اليمن تحت أي ذرائع أو حجج مرفوض رفضا مطلقا، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة اليمن ومن شأنه إطالة أمد الحرب ومضاعفة المعاناة الإنسانية.

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أحزاب اللقاء المشترك تحذر من التواجد العسكري البريطاني في المهرة

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