أحزاب اللقاء المشترك تحذر من التواجد العسكري البريطاني في المهرة

العالم - اليمن

واعتبرت أحزاب المشترك في بيان لها، هذه الخطوات عائقا كبيرا أمام أي جهود نحو التوصل لسلام شامل في اليمن، داعية كل أبناء اليمن الأحرار لمواجهة هذه الخطوات بمختلف الوسائل وتوحيد الصفوف في سبيل الدفاع عن السيادة اليمنية.

وحمل البيان رباعية العدوان (أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات) ما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكدا أن احتلال اليمن ونهب ثرواته والتحكم بقراره تحت أي غطاء أصبح في حكم المستحيل ويجب أن تعلم ذلك كل الدول الاستعمارية قولا وفعلا من قبل أبناء الشعب اليمني.

كما أكد البيان أن تواجد القوات العسكرية الأجنبية في المهرة أو أي شبر في اليمن تحت أي ذرائع أو حجج مرفوض رفضا مطلقا، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة اليمن ومن شأنه إطالة أمد الحرب ومضاعفة المعاناة الإنسانية.