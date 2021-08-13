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الخطوط الجوية العراقية تكشف عدد أسطولها وتترقب لدخول طائرة حديثة

الخطوط الجوية العراقية تكشف عدد أسطولها وتترقب لدخول طائرة حديثة
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت الخطوط الجوية العراقية، عدد اسطولها، فيما ازاحت الستار عن قرب دخول طائرة حديثة.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الخطوط، حسين جليل، ان:" الشركة تمتلك ٣١ طائرة مختلفة السعات، فيما خرجت عن الخدمة طائرتين من نوع بيونج 767 وبانتظار قرار شطبها من السجل"حسبما أفاد الفرات نيوز.

واضاف ان:" جميع الطائرات المذكورة اشتراها العراق بعد ٢٠٠٣ ولاتوجد طائرة عاملة من قبل ٢٠٠٣ كونها من الطراز القديم"..

واشار جليلي الى" وجود تعاقدات على شراء طائرات جديدة، حيث ابرمت الحكومة عقد مع بوينغ من العام ٢٠٠٨ تضمن شراء ٣٠ طائرة من نوع 737 تم استلام ١٤ منها وبصدد ادخال ١٦ اخريات على مراحل".

كما نوه الى" عزم الشركة تحديث الطراز المذكور الى 737 ماكس"، متوقعاً" دخول اول الطائرة العام المقبل وتحديداً في الاول من شباط 2022 وبواقع طائرتين كل عام".

وختم جليل:" بابرام عقد مع ايرباص كندا لشراء طائرات، وسيكون دخولها منتصف الشهر تشرين الاول 2021".

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