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شاهد: الحكومة السورية تبدأ بإعادة إعمار الجسور في دير الزور بمساعدة الحلفاء

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

بدأت الحكومة السورية باعادة اعمار وترميم عدد من الجسور والطرق في محافظة دير الزور شرق البلاد بعدما دمر طيران التحالف الاميركي وجماعة داعش الارهابية معظمها، وادى البدء بعمليات اعادة الاعمار الى عودة تدريجية الى الحركة الاقتصادية لتلك المناطق.

العالم - مراسلون

بهدف توطيد الاستقرار واعادة الحياة للمناطق التي دمرها الارهاب، بدأت الدولة السورية بمساعدة الحلفاء باعادة ترميم الجسور الواصلة بين المناطق في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور ومركز المدينة، بعد ان خربتها المجموعات المسلحة، بالتزامن مع اعادة تأهيل الطرقات الرئيسية والسريعة في المحافظة، والتي تشكل عماد الحركة من والى معبر البوكمال الاستراتيجي مع العراق.

وقال نائب محافظ دير الزور كنعان عبدالوهاب: "الجسور في دير الزور لها أهمية كبيرة لانها تعتبر الشريان الرئيسي في دير الزور وتربط الجزيرة بالشام".

وقال رئيس مجلس مدينة دير الزور رائد منديل: "قام مجلس مدينة دير الزور بإعادة تأهيل جسر البعث، هذا الجسر تم تدميره من قبل قوات التحالف، ويقوم مجلس مدينة دير الزور بتأهيل هذا الجسر من أجل ربط الاحياء مع بعضها، ربط حي العثمانية الشرقية والغربية مع بقية احياء المدينة مما يسهل عملية الحركة وعودة الاهالي".

ارتياح كبير بين التجار وشركات الشحن والمواطنين كون الجسور والطرقات السريعة والرئيسية تشكل عماد الحركة الاقتصادية، وبالذات في منطقة دير الزور التي خرج معظمها عن الخدمة بعد الاعتداء عليها من جماعة داعش .

اعادة ترميم الطرقات والجسور خطوة مهمة على طريق اعادة الاعمار وتخفيف معاناة نقل البضائع والمسافرين من والى الريف بالاضافة الى تقليل زمن نقل البضائع الى المعبر الحدودي.

تسعى الدولة السورية لاعادة تشكيل شبكة طرق في داخل المدينة وخارجها وذلك بهدف ادخالها الخدمة وتخفيف معاناة الناس وازالة آثار الحرب عنهم.

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