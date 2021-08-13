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شاهد: هل سيتم تسليم عمر البشير الى المحكمة الجنائية؟

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

وقعت الحكومة السودانية مذكرة تفاهم مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول تسليم المطلوبين للمحكمة وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير، حيث من المقرر أن تتواصل التحقيقات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور.

العالم - مراسلون

مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الخرطوم لبحث الترتيبات فيما يتعلق بالجرائم الانسانية التي ارتكبت في دارفور غربي السودان.

وتوقع الشارع السوداني ان يتم تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وبعض من اعوانه للمحكمة في لاهاي خلال هذه الزيارة باعتبارهم مطلوبين من قبل، لكن اتضح ان مهمة المدعي العام تتمثل في جمع المزيد من الادلة فيما يتعلق بالمتهم ( علي كوشيب) الذي يمثل الان في لاهاي والمزيد من التنسيق مع الحكومة الانتقالية لتسهيل عمل المحكمة في الخرطوم.

معظم الاحزاب السودانية تقف مع تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية بعد البطيء الشديد الذي لازم عمل المحاكم السودانية في ملفات شهداء الثورة السودانية ومحاكمة سدنة النظام السابق.

بينما تباينت الاراء ما بين المحاكمة داخل او خارج السودان لكن مع الاتفاق علي احقاق العدل والقصاص من المجرمين.

وتنتظر امهات شهداء الثورة ودارفور القصاص لابنائهم، فیما عجلات المحاکم تدور ما بين جلسة واخرى دون ما نتيجة.

المدعي المحكمة الجنائية الدولية مازال ينتظر المزيد من الادلة والمزيد من التعاون للوصول الى الجناة بحق اقليم دارفور.

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