مصدر بعمليات بغداد: لا قطوعات في ليلة عاشوراء وللكاظمية خصوصيتها

العالم - العراق

وذكر مصدر من القيادة انه:" لاقطوعات امنية في ليلة عاشوراء، ومنطقة الكاظمية المقدسة لها خصوصيتها".

واضاف:" ستكون هنالك اجراءات حسب تطور الموقف للحفاظ على سلامة الزائرين".

واكد المصدر ان:" الجهد الاستخباري يعمل على قدم وساق في متابعة الخلايا النائمة وكل من يستهدف امن المواطن".

يشار الى ان اعلام مديرية المرور العامة اكد {للفرات نيوز}، انه لا قطوعات في العاصمة بغداد مع احياء يوم العاشر من محرم، سوى قطوعات وقتية اثناء مرور المواكب.

فيما نوه الى تشديد الاجراءات في مدينة الكاظمية المقدسة.

وتشهد احياء العاصمة بغداد مع قرب حلول العاشر من محرم الحرام زحفا كبيرا الى محافظة كربلاء المقدسة لاحياء شعائر يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين واخيه العباس {عليهما السلام} في واقعة الطف.