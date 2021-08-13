الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر بعمليات بغداد: لا قطوعات في ليلة عاشوراء وللكاظمية خصوصيتها

مصدر بعمليات بغداد: لا قطوعات في ليلة عاشوراء وللكاظمية خصوصيتها
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الخميس، انه لا قطوعات امنية ليلة العاشر من محرم الحرام في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

وذكر مصدر من القيادة انه:" لاقطوعات امنية في ليلة عاشوراء، ومنطقة الكاظمية المقدسة لها خصوصيتها".

واضاف:" ستكون هنالك اجراءات حسب تطور الموقف للحفاظ على سلامة الزائرين".

واكد المصدر ان:" الجهد الاستخباري يعمل على قدم وساق في متابعة الخلايا النائمة وكل من يستهدف امن المواطن".

يشار الى ان اعلام مديرية المرور العامة اكد {للفرات نيوز}، انه لا قطوعات في العاصمة بغداد مع احياء يوم العاشر من محرم، سوى قطوعات وقتية اثناء مرور المواكب.

فيما نوه الى تشديد الاجراءات في مدينة الكاظمية المقدسة.

وتشهد احياء العاصمة بغداد مع قرب حلول العاشر من محرم الحرام زحفا كبيرا الى محافظة كربلاء المقدسة لاحياء شعائر يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين واخيه العباس {عليهما السلام} في واقعة الطف.

روابط ذات صلة

مختلفة عن الأعوام السابقة.. صحة كربلاء تعلن عن خطة عاشوراء

بالصور.. استعدادات العتبة الحسينية لشهر محرم الحرام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعملية استخبارية.. تفجير اسلحة وعبوات في الانبار

حماس: لم نستهدف بالعدوان الأخير سوى أهداف الاحتلال العسكرية

دبلوماسي ايران سابق: على الرياض فك عقدتها تجاه العلاقات مع طهران

الصحة المصرية تحذر من موجة كورونا جديدة بالبلاد

مقتل 17 مسلحا و5 متطوعين من قوة رديفة للجيش بهجوم شمال بوركينا فاسو

مساعد وزير الخارجية.. الدبلوماسيون الايرانيون في هرات بأمان وعلى اتصال مع طهران