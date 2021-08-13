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رويترز: وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل احد جنودها بقذيفة استهدفت قاعدة عسكرية للجيش التركي في شمال العراق

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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