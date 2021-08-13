شاهد.. وصول قوات بريطانية الى المهرة اليمنية يثير غضب اليمنيين

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واعتبر نشطاء التواصل الاجتماعي وصول القوات البريطانية الى محافظة المهرة اليمنية بإنه احتلال جديد لليمن، حيث كتب حساب النجم الثاقب حول هذا الموضوع: "علق رئيس تحرير صحيفة“رأي اليوم”عبدالباري عطوان على وصول قوات بريطانية خاصة إلى محافظة المهرة اليمنية الخاضعة لسيطرة الإحتلال السعودي. قائلا: الشعب اليمني لا يعرف غير النصر وستواجهون الهزيمة نفسها في اليمن".



وجاء في حساب صدى المهرة: "انهزمتم مع امريكا في افغانستان وقبلها العراق وستواجهون الهزيمة نفسها باليمن، الحكومة البريطانية لم تتعلم من التاريخ, ولا تعرف اليمن".



وعلق احمد كاتبا: "القوات البريطانية جاءت لتقسيم وتنفيذ مخططاتها الخبيثة وربما هي منفجرت السفينة لكي تعطي نفسها مبرر امام القوى العالمية لدخول اليمن وتنفيذ مشاريع سايكس بيكو الجديدة".



وغرد عبد الرحمن الخزان: "ارسال قوات بريطانية إلى المهرة تزامنآ مع تعيين مبعوث أممي جديد يحكي لنا بأن لاجدوى في كلام المبعوث سوى كسب الوقت لتحالف العدوان في الاستمرار لمزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني الصامد".