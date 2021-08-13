شاهد.. تجسس السعودية على راشد الغنوشي بعيون مواقع التواصل

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وكانت حركة النهضة"التونسية قد عبرت عن استنكارها استهداف رئيسها راشد الغنوشي من قبل جهة أجنبية، معتبرة ذلك اعتداء على الدولة التونسية وسيادتها.

في هذا السياق غرد الكثير من رواد مواقع التواصل حيث جاء في حساب باسم نحو الحرية: "ميدل إيست آي: السعودية تتجسس على هاتف الغنوشي، قمة الإنجاز والعظمة لدى ابن سلمان أن يتجسس على هاتف رجل يبعد عنه آلاف الأميال وببرنامج إسرائيلي ليس من صنعه حتى".

وغرد حساب البركان الفلسطيني: "وصمة عار جديدة للسعودية استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على الغنوشي".

وكتبت وكالة الاناضول في حسابها على تويتر في تونس: "النهضة تستنكر استهداف الغنوشي من قبل جهة أجنبية بعد أن كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني عن استخدام السعودية برنامج إسرائيلي للتجسس على رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي".

وعلق علاء الدين توبيب: "الكيان الصهيوني تجسس على راشد الغنوشي، الكيان الإسرائيلي يظهر في واجهة الاحداث بعد ثبوت تجسسه على رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، استهدفت المملكة العربية السعودية رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس".

وغرد وضاح اليمن: "السعودية كانت تتجسس علي الغنوشي بفيروس صهيوني وترسل المحتوى للامارات التي بدورها ترسلها للصهاينة التي تشترط لبيع البرنامج نسخة من محتوى المتجسس عليه".