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مطالبات بإنهاء حملة طرد اليمنيين العاملين في السعودية

مطالبات بإنهاء حملة طرد اليمنيين العاملين في السعودية
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات السعودية، إنهاء عقود عمل كل مغتربي اليمن العاملين في جنوب المملكة.

العالم - اليمن

وقال مستشار وزارة الإعلام في حكومة الفار هادي "مختار الرحبي"، في تغريدة على «تويتر»، إن «على الجهات الرسمية اليمنية التحرك لدى الأشقاء في السعودية لمعرفة دوافع إقرار إنهاء عقود كل اليمنيين في المناطق الجنوبية بالمملكة وإيجاد حلول عاجلة لدى الجانبين».

وأضاف: «هذا القرار يمثل كارثة حقيقية على اليمنيين في الداخل، والمغتربين في السعودية».

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية حول الأمر.

وكان وزير الخارجية في حكومة هادي "أحمد عوض بن مبارك"، دعا الثلاثاء، خلال لقائه في الرياض نظيره السعودي فيصل بن فرحان، إلى «العمل على حل مشاكل المغتربين اليمنيين في السعودية».

ووفق وسائل إعلام يمنية، بدأت السعودية أخيراً حملة لإنهاء عقود العديد من المغتربين اليمنيين العاملين بالجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة جنوب المملكة، بينهم 106 أساتذة في جامعة نجران.

وأطلق ناشطون يمنيون منذ أيام حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات السعودية بعدم الاستغناء عن العمال اليمنيين نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادهم.

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